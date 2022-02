Trajectcontrole langs N309 in Poperinge dit voorjaar actief

De geplande trajectcontrole langs de Provenseweg en Couthoflaan in Poperinge zal in het eerste kwartaal van 2022 operationeel zijn. De Vlaamse overheid maakt voor de realisatie van de installatie 156.000 euro vrij.

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

“Dat de trajectcontrole binnenkort eindelijk van start gaat is goed nieuws. Ze moet een aangepaste snelheid afdwingen en het aantal ongevallen op dat deel van de gewestweg doen dalen”, aldus Bert Maertens.

De Vlaamse Regering kondigde in april 2020 21 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen in Vlaanderen aan. “Eén van de geselecteerde zones was de N308 in Poperinge. Daar gebeurden er langs de Provenseweg en Couthoflaan tussen 2015 en 2019 tien verschillende ongevallen. Daarbij vielen er in totaal 9 lichtgewonden, drie zwaargewonden en één dodelijk slachtoffer”, weet de volksvertegenwoordiger uit Izegem.

Installatie controleert 2,3 kilometer

De nieuwe trajectcontrole werkt in beide rijrichtingen en ligt tussen kilometerpunten 14,6 en 16,9. Intussen zijn alle grondwerken en de plaatsing van de infrastructuur gebeurd. Nu volgt de configuratie van de twee camera’s op het platform van de federale politie. Daarna gebeurt de conformiteitskeuring en ijking van de installatie en zal er een protocolakkoord worden gesloten. “De kostprijs van de installatie bedraagt 156.000 euro. Het is de Vlaamse overheid die instaat voor de kosten, de realisatie en het onderhoud”, besluit Maertens.