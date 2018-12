Traiteurs draaien overuren voor de lekkerbekken

Vanavond is het zo ver. We gaan over van 2018 naar 2019 en daar eten we met zijn allen een flink hapje bij.

Een groot deel van dat eten wordt klaargemaakt door traiteurs die vandaag op volle toeren draaien. Ook in Beveren-Leie, bij de Vleeshove stonden klanten aan te schuiven om hun bestelling voor vanavond af te halen. Het personeel werkte gisteren goed door om alles op tijd af te hebben. Ieder jaar verwerken ze heel wat bestellingen en dit jaar bereiken ze een hoogtepunt. “Dit jaar hebben wij een zeer goed jaar. We kunnen zeker niet klagen", zegt Christophe Vandekerckhove van de Vleeshove. "Door de extra personeelskosten die nu besteed worden, is de winst minder dan anders. Maar de reclame is het belangrijkste voor ons".

De klanten moeten even aanschuiven om hun bestelling af te halen, maar dat houdt hen niet tegen. "Het is zeer gemakkelijk, want alles wordt op voorhand geregeld", zegt Remy Braet. "Qua prijs valt dat relatief ook goed mee en als je nog iets kleins nodig hebt, kan je dat er natuurlijk gewoon bijvragen.”