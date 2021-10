Trainingsbad van Marine open voor zwemmers en clubs

Er is al langer vraag naar, want inwoners en verenigingen uit Zeebrugge liggen geografisch gezien het verst verwijderd van een publiek Brugs zwembad. Schepen van sport en Kamerlid Franky Demon vroeg al eerder om het zwembad open te stellen, maar omwille van veiligheidsmaatregelen onder andere bleek dat geen evidentie. Nu is er dus een try-out. Op zaterdag 23 oktober kunnen buurtbewoners er gaan zwemmen van 8.30 tot 16 uur. Zwemclubs zijn op 20 november aan de beurt en op zaterdag 11 december zijn duikclubs er welkom.

36 recreatieve zwemmers op hetzelfde moment

Het trainingsbad telt zes banen waar telkens maximaal zes personen per baan zijn toegelaten voor een duurtijd van 1 uur en 15 minuten. Buurtbewoners kunnen zich vanaf morgen inschrijven via de website van de stad. Voor de andere twee events kunnen duikclubs en zwemclubs een tijdslot reserveren. De Marine stelt het zwembad gratis ter beschikking, de stad zorgt voor de praktische organisatie en de redders.

"Na deze drie zaterdagen zullen we begin 2022 een evaluatie maken," zegt Luitenant-ter-zee eerste klasse Olivier Vogels. Als het positief uitdraait, kunnen we eventueel kijken naar een langdurige samenwerking tussen de Marine en stad Brugge.