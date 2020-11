Traditie van soepbedeling verder gezet

De traditie viert in het coronajaar z'n tiende jubileum. Aan Den Horloge in Oostende konden daklozen vandaag voor het eerst dit najaar soep krijgen tussen 11 en 13 uur. Organisatoren van De Koudste Week arriveerden met hun soep in een bakfiets en voorzagen de nodige veiligheidsmaatregelen.

"We hebben met onze organisatie besloten om in Oostende toch één keer per maand op zondag, als alles dicht is, soep uit te delen", zegt initiatiefnemer Johan Bultiauw. Dat vergt allemaal natuurlijk het nodige werk, dus is alle hulp welkom bij De Koudste Week. Waarschijnlijk volgen nog een kerst- en nieuwjaarseditie.