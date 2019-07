Een tractor met aanhangwagen heeft gisteravond een 10-tal grote strobalen verloren langs de N8 in Woesten, in de bocht aan café de Zon.

Een voorbijganger maakte beelden en plaatste die op Facebook. De verkeershinder bleef al bij al beperkt, want de strobalen konden vrij snel weer worden opgeruimd. Niemand raakte gewond. 't Is trouwens niet voor het eerst dat een tractor z'n lading stro verliest in Woesten. Dat gebeurde eerder al, in 2016. Toen was de ravage een stuk groter.

