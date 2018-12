In Kortemark is een ongeval gebeurd met een tractor met aanhangwagen in de Vijfhuishoekstraat.

Dat is een landelijke weg. De aanhangwagen kantelde en kwam tegen een woning terecht. Een deel van de gevel is beschadigd. De brandweer van Kortemark heeft de gevel gestut. Het huis was onbewoond, want de eigenares verblijft in een rusthuis. Maar voor het erf ligt de hele lading wortels. Het zal nog een eindje duren voor die allemaal opgeruimd zijn.