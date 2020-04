Op het kruispunt van de Aartrijksesteenweg en de Eernegemweg in Jabbeke is vanmorgen rond half elf een spectaculair ongeval gebeurd. Een tractor en een kleine personenwagen kwamen er met elkaar in botsing.

De klap was enorm. Door de impact brak de tractor in twee stukken. Er werd even gevreesd voor brand omdat er heel wat olie en diesel vrijkwam maar de toegesnelde brandweer kon dat verhinderen. Als bij wonder raakte de bestuurder van de personenwagen maar lichtgewond, hij werd wel naar het ziekenhuis overgebracht.

De juiste omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.