Morgen start Tournée Minérale, dat is een maand zonder alcohol. Stichting tegen Kanker en De Druglijn willen ons zo doen nadenken over ons alcoholverbruik.

Een geknipte plek voor Tournée Minérale is een ziekenhuis. AZ Groeninge in Kortrijk mikt dit jaar op driehonderd personeelsleden die deelnemen, of tien procent. "Eén op de vijf Belgen doen mee aan Tournée Minérale en twee op de drie mensen geven aan dat ze zich beter voelen in hun vel. Bekijk de videoreportage hierboven.