Totem om veiligheid in de koers te verhogen

Vandaag stelde de organisatie in de gebouwen van sponsor Boplan, producent van val- en stootbeveiligingen, in Moorsele de "totem" voor. Dat is een uit kunststof gemaakt 2m40 hoog stootkussen. "Onze totem is al een tijdje klaar voor gebruik. De première was voorzien voor 27 maart, maar door de coronacrisis konden wij onze wedstrijd toen niet organiseren", zegt organisator Jacques Coussens. "Wij hebben veiligheid altijd hoog in het vaandel gevoerd en blijven dat doen. Valpartijen zullen er altijd zijn, maar we kunnen ze wel tot een strikt minimum beperken en er vooral voor zorgen dat de blessures die de renners oplopen beperkt blijven. We gingen om raad bij Boplan en zij maakten onder andere de totem, maar ook andere stootkussens die we op ons parcours rond bomen en palen kunnen plaatsen."

Valpartijen vermijden op gevaarlijke plaatsen langs parcours

Veiligheid in het wielrennen is een hot item, zeker na de zware valpartijen van de Deceuninck - Quick-Step-renners Fabio Jakobsen, Remco Evenepoel en Yves Lampaert. "Patrick Lefevere ging in op onze uitnodiging om hier bij de voorstelling aanwezig te zijn. Hij zit met zijn renners in de hoek waar de klappen vallen. Het is erg te zien hoe renners zware blessures oplopen bij een val. Voor de E3 Harelbeke rijden we zeven weken voor onze koers ons parcours elk weekend af. We hebben een commandopost en zetten drones in om de actuele situatie op te volgen. Ons parcours wordt daags voor de koers gekuist met een veegmachine en nu hebben we ook nog onze Totems en andere stootkussens." Het 2m40 hoge stootkussen zal op gevaarlijke plaatsen op het parcours geplaatst worden.

Geluidssignalen & track and trace

"Onze totem is groot genoeg zodat hij van ver kan opgemerkt worden. Hij is fel geel gekleurd en voorzien van een geluidssignaal dat de renners erop attent maakt dat zij een gevaarlijk punt naderen", verduidelijkt Xavier Ramon van Boplan. "Op de totem zelf zijn pijlen aangebracht di

e aanduiden hoe het obstakel kan vermeden worden. Bovendien zijn ze uitgerust met een track and trace systeem, zodat we direct zien wanneer een totem verplaatst is of wanneer die eventueel ontvreemd is. Bovendien hebben wij een pak stootkussens die rond paaltjes, bomen en dergelijke geplaatst worden. Kan je een parcours van 200 kilometer beveiligen? Wij stellen van wel, zeker op onze manier."