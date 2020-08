In totaal vijf werknemers besmet bij Ardo

Bij diepvriesgroentebedrijf Ardo in Ardooie zijn nu in totaal vijf werknemers besmet met het coronavirus.

Vorige week zijn er twee mensen besmet geraakt op de afdeling waar ze wortelen wassen. De personeelsleden die nauw met hen samenwerken zijn daarop ook getest, allemaal negatief. 23 mensen die binnen hetzelfde gebouw werken, maar in een andere afdeling hebben nu ook een preventieve test ondergaan, en daarvan blijken er dus nog eens drie positief.

Tijl Goens, Ardo: “We hebben dan in nauw overleg met de bedrijfsarts en met het Agentschap Zorg en Gezondheid besloten om die mensen in quarantaine te laten. Gezien de incubatieperiode worden die volgende week maandag opnieuw getest, de resultaten krijgen we volgende week dinsdag. Indien positief hopen we woensdag weer op te starten met de wortelwasserij.”