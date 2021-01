Tot vijf jaar cel voor kopstuk van dievenbende

De bal ging aan het rollen toen inbrekers in de nacht van 11 op 12 februari vorig jaar maar liefst 18 inbraken of pogingen daartoe pleegden in Ruiselede en Wingene. Meestal viseerden de daders werkmateriaal uit bestelwagens, maar ze drongen ook enkele woningen binnen. Op weg naar één van de inbraken kruiste de politie een Volkswagen Passat met gedoofde lichten. De drie verdachten sloegen op de vlucht en lieten daarbij hun voertuig zelfs midden op de weg achter.

De Roemenen Idim M. (26), Marian M. (20) en Julian L. (19) konden de volgende ochtend alsnog opgepakt worden in het station van Aalter. Marian M. en Julian L. bleken enkel in aanmerking te komen voor de 18 feiten van de vorige nacht, maar Idim M. had heel wat meer op zijn kerfstok. Vooral via DNA-onderzoek kwam aan het licht dat hij in 2019 ook betrokken was bij inbraken in Zedelgem, Beernem, Oostkamp, Harelbeke en Zwevegem. Het voertuig dat Idim M. onder andere in Beernem gebruikte, was ook betrokken bij een achtervolging in Asse.

Op die manier kon M. ook gelinkt worden aan negen diefstallen in Gent en feiten in Torhout, Ichtegem, Tielt en Veurne. Het openbaar ministerie wees de rechtbank op zijn zware strafblad in Frankrijk en vorderde acht jaar cel. Zijn kompanen in Wingene en zijn passagier bij de crash in Asse kregen 30 maanden cel. In het geval van Julian L. werd die straf met uitstel opgelegd. Voor twee Bulgaarse betrokkenen bij de feiten in Gent werd een jaar en 18 maanden cel gevorderd. Ivaylo S. (28) kreeg uiteindelijk een jaar effectieve celstraf, terwijl Yordan I. (30) door een eerdere veroordeling uit dezelfde periode geen bijkomende straf meer kreeg.