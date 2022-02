Tot vier jaar cel voor bende die cocaïne in lading diepvriesvis wilde importeren

De Brugse correctionele rechtbank heeft twee leiders van een drugsbende veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Zij hadden plannen om cocaïne te verstoppen in ladingen diepvriesvis en die te transporteren vanuit Zuid-Amerika.

De politie beschikte in 2017 over informatie dat de 60-jarige Dirk V. uit Oostkamp cannabis, speed en cocaïne verhandelde. Zo zou hij drugs verkocht hebben aan een 66-jarige vrouw uit Antwerpen en aan een dealer uit Hooglede.

Het onderzoek bracht aan het licht dat hij vaak contact had met de 56-jarige Oostendenaar Charles K. Het openbaar ministerie merkte op dat ze elkaar vaak ontmoetten op een parking langs de E17 in Kalken. Dankzij verder onderzoek bleek dat in november 2017 twee ontmoetingen gehouden werden met een Nederlandse organisatie.

Dirk V. gaf uiteindelijk toe dat tijdens deze ontmoetingen gepland werd om cocaïne te importeren vanuit Zuid-Amerika. In een container met diepvriesvis zou de drugs dan via de haven van Antwerpen ons land worden binnengebracht.

De beklaagden hadden daarnaast ook plannen om speed te produceren. Meerdere bidons amfetamine-olie, de basis voor de productie van speed, zouden vanuit Nederland geleverd zijn.

Dirk V. en Charles K. werden voor deze feiten veroordeeld tot vier jaar effectieve gevangenisstraf. Vijf andere beklaagden kregen één tot drie jaar effectieve celstraf. Ten slotte werden ook twee vermeende handlangers vrijgesproken.