Tot twee jaar cel voor slinkse juwelendiefstallen

Op 10 juli 2018 werd in Beernem een bejaarde vrouw tijdens een wandeling met haar hondje aangesproken door de verdachten. Ze waren op zoek naar een ziekenhuis in de buurt, maar het slachtoffer vertelde dat ze in Assebroek moesten zijn. Als bedanking kreeg de vrouw plots een namaakketting om de hals. De verdachten maakten van de gelegenheid gebruik om de halsketting van het slachtoffer te stelen.

Tijdens het onderzoek kon de Roemeense bende gelinkt worden aan gelijkaardige feiten in Evere, Schaarbeek en Vilvoorde. Bij één van de diefstallen in Schaarbeek werd een 91-jarige vrouw beroofd van een juweel van haar overleden grootmoeder. In de woning van Aurel M. in Brussel werden in oktober heel wat nepjuwelen aangetroffen.

Bendevorming

Ondanks de duidelijke modus operandi ontkende de verdediging dat er sprake was van bendevorming. "Ze kwamen niet gericht naar Brugge om slachtoffers te maken, er loopt in Brussel genoeg volk rond om te bestelen", aldus meester Eddy Cochez, die aandrong op een milde straf met uitstel. Voor de moeder van M. werd opschorting van straf voorgesteld. De andere beklaagden lieten verstek gaan.

Aurel M. en zijn tante Monalisa A. werden tot twee jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Zijn moeder Cristina M. en zijn ex-vriendin Cristina P., die slechts bij één diefstal betrokken waren, kregen respectievelijk een jaar en tien maanden cel opgelegd.