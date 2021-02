De bende liet zich door de politie betrappen met vers geoogste cannabis in hun auto. Het onderzoek leidde naar een plantage in de Roterijstraat, met 418 plantjes en meer dan 1.100 stekjes. De toegang tot die loods was gebarricadeerd, de bende hield die in de gaten via beveiligingscamera's. De eigenaar van de loods en het huis ontkent zijn betrokkenheid, maar hij krijgt toch 18 maanden cel een boete.