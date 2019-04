Tot drie jaar cel gevorderd voor ramkraak op boetiek in Knokke

In de nacht van 16 op 17 juli trokken drie gemaskerde mannen met hun voertuig met gestolen nummerplaat naar de Kustlaan in Knokke. Daar gooiden ze met een betonblok de glazen toegangsdeur van de kledingwinkel in. De verdachten vluchtten met hun voertuig richting Nederland, maar werden door de politie onderschept in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins. Vasile-Anton B. en Adrian G. werden ter plaatse ingerekend en de volledige buit werd teruggevonden.

In de gevangenis hadden de beklaagden stiekem een gsm in hun cel. Door die gsm af te luisteren, ontdekten de speurders dat Gigi P. de voortvluchtige derde ramkraker had opgepikt. Voor P. werd twee jaar cel geëist. Zijn vrouw Monica S., die simkaarten zou aangekocht hebben voor de bende, riskeert een jaar gevangenisstraf. Het koppel ontkent echter dat ze vooraf op de hoogte waren van de plannen van de andere beklaagden.

Omvangrijk strafblad

Tijdens het requisitoir verwees het openbaar ministerie naar het omvangrijk strafblad van de beklaagden. Zo liep Vasile-Anton B. al in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Roemenië en Italië tegen de lamp. Bovendien kon B. gelinkt worden aan een gewelddadige overval een nacht eerder in het Nederlandse Susteren. Na een schermutseling werd de 82-jarige bewoner letterlijk in de kelder gegooid. Daarbij liep hij breuken op aan zijn oogkas, kaak en ribben. Samen met zijn 77-jarige echtgenote zat hij urenlang opgesloten in de kelder. De raadkamer besliste in oktober al dat B. na afloop van het dossier rond de ramkraak aan Nederland uitgeleverd mag worden.

De advocaten van de ramkrakers ontkenden niet dat hun cliënten het klappen van de zweep kennen. "De hele familie is er tegen en heeft hem ook gezegd dat het gedaan moet zijn", aldus meester Geert Vergauwe, advocaat van Adrian G. De verdediging stelde een straf met uitstel voor.

Lees maar: