Tot dertig maanden cel voor Brugse familie in drugszaak

Ook zijn vriendin, zijn broer en ouders werden veroordeeld, omdat een grote voorraad drugs in de woning van het gezin werd aangetroffen.

Na ongepast rijgedrag werd G.D. (26) op 18 juli 2021 gecontroleerd door de politie. Uit de Volkswagen Sharan kwam een duidelijke cannabisgeur. Bovendien werd in de handtas van zijn Albanese vriendin J.Z. (24) 127 gram cannabis aangetroffen. Vervolgens werd een huiszoeking uitgevoerd in de woning van het gezin D. in Sint-Kruis Brugge. Op een zolderkamer werden 3,6 kilogram ketamine, 2,2 kilogram amfetamines, bijna anderhalve kilogram cannabis, 925 2C-B-pillen, 216 gram MDMA en 42 gram cocaïne ontdekt. In de woning lag ook meer dan 32.000 euro cash.

G.D. bekende dat hij sinds september 2020 2 à 3 kilo cannabis per maand zou verkopen. In totaal zou hij ook 6 kilo ketamine aan de man gebracht hebben. Net als zijn vriendin hangt hem vier jaar effectieve celstraf boven het hoofd. Ze liepen aan de Nederlandse grens samen immers al eens tegen de lamp voor de invoer van 2 kilo cannabis. Door die schulden begon hij naar eigen zeggen opnieuw te dealen. De verdediging probeerde de omvang van de handel te minimaliseren en drong aan op een voorwaardelijke straf. D. en Z. werden uiteindelijk respectievelijk tot 30 maanden en twee jaar cel veroordeeld.

