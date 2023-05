Vandaag start de 51ste editie van de internationale wandeldriedaagse '100 km van Ieper'. Elke dag zijn er verschillende afstanden af te leggen. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen 100 km aflegt.

Zondag is er een familiedag met enkele kortere afstanden die met een kinderwagen te doen zijn. Op zaterdag is de langste afstand 50 km, op vrijdag en zondag is dat 30 km.

De organisatoren hopen op 4.000 tot 5.000 deelnemers. Naast Belgen zijn er vooral Engelsen, Nederlanders, Duitsers en Fransen ingeschreven. Er zijn zelfs zelfs enkele wandelaars uit Denemarken, Noorwegen en Zweden.