Tot 42 maanden cel voor jonge drugsdealers

De drie kopstukken maakten met het drugsgeld exotische reizen, betaalden prostituees en huurden luxueuze wagens waarvan ze talrijke foto's op sociale media postten. Zij kregen tot 42 maanden cel, grotendeels met uitstel.

Enorme hoeveelheden cocaïne en cannabis

De lokale recherche van politiezone Vlas hield de bende al lange tijd in de gaten. Uit observaties en telefoontaps bleek dat de verdachten op grote schaal drugs verhandelden. Bij acht huiszoekingen in het zuiden van de provincie trof de politie in juni vorig jaar enorme hoeveelheden cocaïne en cannabis aan. De politie nam naast de drugs ook vijf voertuigen, 30.000 euro cash en een stapel merkkledij in beslag, waaronder een paar exclusieve Louboutinschoenen.

"Het valt op dat alle personen die werden aangehouden, zeer jong zijn", vertelde parketwoordvoerder Tom Janssens in juni. "Enkelen zijn net meerderjarig. Ze maakten grote sier met het drugsgeld." Zo postten ze filmpjes van zichzelf met een gehuurde Rolls Royce, Porsche en Lamborghini.

Kopstukken uit Kortrijk en Waregem

De drie kopstukken, twee mannen van 21 jaar uit Kortrijk en een 20-jarige man uit Waregem, zitten ondertussen al tien maanden in voorhechtenis. Twee onder hen werden vrijdag veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden met vijf jaar uitstel. Enkel de voorhechtenis is effectief. Ze moeten wel elk 100.000 euro aan drugswinsten terugbetalen. De derde leider kreeg een celstraf van dertig maanden, eveneens met uitstel. Hij moet 50.000 euro terugbetalen. Een vrij milde straf gezien het Openbaar Ministerie een verbeurdverklaring van een miljoen euro vroeg.

Een vierde beklaagde kreeg een effectieve celstraf van vijftien maanden. De straffen voor de vier anderen variëren van vijftien tot achttien maanden. De enige vrouw op het beklaagdenbankje kwam ervan af met een werkstraf van 115 uur.

