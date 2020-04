Tot 30 maanden voorwaardelijk voor drugshandel in Torhout

De speurders beschikten over informatie dat een koppel vanuit hun woning in Torhout cocaïne, marihuana, speed en ketamine verkocht. Bij een huiszoeking werden in september 2019 ook effectief zes cannabisplanten en dertien zakjes van elk 1,1 gram cocaïne ontdekt. Het onderzoek bracht verder ook de betrokkenheid van twee neven van de man aan het licht. Ook twee beklaagden uit Wachtebeke en een man uit Beerse moesten zich voor hun aandeel in de drugshandel verantwoorden.

"Niet op grote schaal"

Alle beklaagden zijn 19 tot 26 jaar oud en hebben nog een gunstig strafblad. In die omstandigheden kon de procureur zich vinden in voorwaardelijke celstraffen van 15 tot 30 maanden. De verdediging benadrukte vooral dat er niet op grote schaal verkocht werd. De advocaten van de beklaagden drongen dan ook aan op opschorting of een werkstraf.

De twee spilfiguren werden uiteindelijk veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Drie andere beklaagden, onder wie het koppel waarmee het onderzoek startte, kregen 20 maanden voorwaardelijk. Ten slotte werd voor twee beklaagden de probatie-opschorting uitgesproken. In totaal werd ruim 21.000 euro verbeurdverklaard.