De uitbater van een pizzeria in Kortrijk en vijf anderen hebben tot 30 maanden cel gekregen voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage boven de zaak.

Twee en een half jaar geleden vond de politie er bijna 600 planten, in een garagebox in de buurt lag materiaal voor een plantage. De uitbater van de pizzeria zou financiële problemen hebben gehad en zou hulp hebben gekregen van een Fransman en enkele tussenpersonen. Er is 166.000 euro aan drugsgeld verbeurd verklaard.

