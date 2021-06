Tot 28 jaar cel voor moord op Sara Laeremans

Haar zoon Glenn Meesseman (29) en haar ex-man Patrice Meesseman (54) kregen ieder 25 cel. Het openbaar ministerie had respectievelijk 30, 28 en 28 jaar cel gevorderd.

De drie beschuldigden hadden het plan opgevat om Sara Laeremans te doden, nadat de rechtbank de kinderen aan haar had toegekend. Glenn zou ze een weekend om de twee weken zien, wat vooral Inge Manderick onaanvaardbaar vond. Zij had als eerste de idee geopperd om Sara te doden. Glenn en Patrice hadden het plan in de nacht van 21 op 22 oktober 2017 tot uitvoering gebracht. Glenn had haar gewurgd, waarna Patrice nog een dweil op de neus en mond van het stervende slachtoffer had geduwd in haar appartement aan het Brigandshof in Geel.

Laffe wijze

Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met de uiterst brutale en laffe wijze waarop het slachtoffer van haar leven beroofd werd. Haar dood laat een onuitwisbare stempel achter op het leven van haar kinderen en haar nabestaanden. Inge Manderick draagt volgens het hof een verpletterende verantwoordelijkheid. "Zij had een ongezonde obsessie voor haar kleinkinderen en was de motor en het brein achter de moord op Sara Laeremans. Het slachtoffer deed nochtans haar uiterste best om een goede moeder te zijn voor haar twee dochters. Ook Glenn en Patrice Meesseman dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij werden wellicht beïnvloed door Inge Manderick, maar dat vormt geen verantwoording voor hun daden", klonk het in het arrest.

Voor Inge Manderick werden haar blanco strafblad en beginnend schuldinzicht als verzachtende omstandigheden aanvaard. Bij Glenn Meesseman werden zijn blanco strafblad en moeilijke jeugd weerhouden en bij vader Patrice eveneens zijn blanco strafblad, gunstige moraliteit en eerder zwakke persoonlijkheid, die ongetwijfeld een rol had gespeeld bij de foute beslissingen die hij genomen had.

Loodzware rugzak op schouders van kinderen

Inge Manderick werd veroordeeld tot 28 jaar opsluiting, Glenn en Patrice Meesseman tot 25 jaar. "U hebt met uw eigen handen de moeder van uw twee kinderen gewurgd", sprak assisenvoorzitter Dirk Thys tot Glenn Meesseman. "U beschikt over voldoende bagage om te beseffen tot zoiets volstrekt onaanvaardbaar is. U hebt het leven van twee kinderen zwaar gehypothekeerd. Hoe goed ze nu ook begeleid worden, u hebt een loodzware rugzak op hun schouders gehangen. Wees blij als uw band met hen ooit hersteld kan worden, maar respecteer vooral ook hun gevoelens als ze daar niet klaar voor zijn. Ik hoop dat u van uw opsluiting gebruik maakt om aan uw beginnend schuldinzicht en aan uw persoonlijkheid te werken. De opgelegde straf biedt u nog perspectief, maar wanneer u mag terugkeren naar de maatschappij zal grotendeels van uzelf afhangen."

Ook Patrice Meesseman kreeg dezelfde raad mee van de assisenvoorzitter. "Uw verantwoordelijkheid is niet gering. Ik merk een beginnend schuldinzicht, maar er zal nog aan gewerkt moeten worden." Inge Manderick werd donderdag vertegenwoordigd door haar advocaat, nadat ze woensdag terug in het ziekenhuis werd opgenomen.

