Tot 25 maanden cel gevorderd voor overvallers Tanguy Veys

In een dossier rond een strafexpeditie tegen Tanguy Veys (47) hebben vijf mannen en een vrouw zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden.

Aan de woning van zijn ex-vrouw in Ardooie werd het voormalig Vlaams Belang-parlementslid geslagen en bestolen. Voor de vermoedelijke opdrachtgever werd 25 maanden effectieve celstraf gevorderd.

Rake klappen en diefstal

Op 2 februari ging Veys zijn zoon ophalen bij zijn ex-echtgenote in Ardooie. Het voormalig gemeenteraadslid uit Blankenberge kreeg op straat zonder aanleiding rake klappen van enkele belagers. Toen hij de jongemannen na afloop fotografeerde, keerden ze op hun stappen terug om zijn gsm en portefeuille te stelen.

Tot 25 maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd

Het onderzoek bracht aan het licht dat A.D. en M.D. uit Roeselare en Y.S. uit Ardooie verantwoordelijk waren voor de geweldplegingen. Volgens het openbaar ministerie werd de overval op touw gezet door R.V., de nieuwe partner van de ex-vrouw van Veys. Voor hem vorderde de procureur 25 maanden effectieve gevangenisstraf. De uitvoerders riskeren celstraffen van 18 maanden tot twee jaar. Een Kortrijkse tussenpersoon, die de vechtersbazen zou geronseld hebben, hangt een voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. De 19-jarige vriendin van S. krijgt wellicht opschorting van straf, omdat ze haar wagen ter beschikking stelde van de beklaagden.

Aanslepend conflict

Het conflict tussen Veys en R.V. sleept ondertussen al meer dan zeven jaar aan. Toch ontkent hij elke betrokkenheid bij de brutale overval. "Hij zal zoiets toch niet doen voor zijn eigen deur, terwijl hij weet dat daar camera's hangen?", aldus meester Kris Vincke. Volgens de advocaat gaf tussenpersoon E.A. gewoon zelf de opdracht, na een eerder incident met Veys. Enkele andere beklaagden beweren dat ze zich wel degelijk door R.V. lieten opjutten. Die zou verteld hebben dat het slachtoffer bij zijn kinderen seksueel grensoverschrijdend gedrag had gesteld. De uitvoerders verklaarden daardoor aan de politie zelfs dat ze het 'rechtvaardig vonden om een pedofiel in elkaar te slaan'. Hun advocaten drongen aan op een voorwaardelijke straf of een werkstraf.

De rechtbank doet uitspraak op 30 augustus.