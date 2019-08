Tot 2 jaar cel voor overlijden Poolse seizoensarbeider

De rechtbank in Ieper heeft drie Polen veroordeeld voor slagen en verwondingen en schuldig verzuim. Eén van de drie kreeg twee jaar effectief. Hun Poolse landgenoot Kamil Pomorski overleed vorig jaar in Poelkapelle.

De beklaagden en het slachtoffer waren toen tewerkgesteld als seizoensarbeider. Op 28 juli ontstonden er twee vechtpartijen, waarbij het slachtoffer op zijn achterhoofd viel en enkele uren later overleed. De beklaagden moesten zich verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim, want het slachtoffer werd in de woning gelegd en aan zijn lot overgelaten. Eerst werd ook uitgegaan van foltering, want het lichaam zou zijn gebrandmerkt met een vork. Na onderzoek bleken die verwondingen pas na het overlijden aangebracht.

De verdediging wierp onder meer op dat de val op de grond het overlijden veroorzaakte en dat er een reële kans was dat die veroorzaakt was door dronkenschap. “Schuldig verzuim veronderstelt dat ze hadden moeten weten dat hij in ernstig gevaar verkeerde, maar daar waren geen uiterlijke kenmerken van”, klonk het ook.

De rechter legde Lukasz G., die nog altijd in voorhechtenis zat, een effectieve celstraf op van twee jaar voor “meerdere slagen aan Kamil P., waardoor die ten val kwam, een zwaar hersenletsel opliep en daardoor overleed”.

De andere beklaagden werden samen met G. veroordeeld voor schuldig verzuim. Patryk P. kreeg een jaar cel, die hij ondertussen uitzat in voorhechtenis. Pawel J. kreeg een jaar cel, waarvan de helft met uitstel.