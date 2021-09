Tot 18 maanden cel gevorderd voor geldezels van phishingbende

In de Brugse correctionele rechtbank hebben 21 beklaagden zich moeten verantwoorden voor hun rol in een Nederlandse phishingbende.

In totaal werd bijna 200.000 euro versluisd via de rekeningen van de zogenaamde "money mules" of geldezels, die hun bankkaart en bankrekening ter beschikking stelden van de bende. Het openbaar ministerie heeft tot achttien maanden effectieve gevangenisstraf gevorderd.

Op 11 april 2018 werd M. G. (24) opgepakt in een bankkantoor in Blankenberge. De Blankenbergenaar legde onmiddellijk bekentenissen af en verklaarde dat ook zijn vader G. G. (53) bij de feiten betrokken was. Dankzij verder onderzoek konden nog negentien mensen aan de Nederlandse phishingbende gelinkt worden. Het gaat onder andere om mensen uit Brugge, Paal, Turnhout en La Louvière. In het voorjaar van 2018 kwam een slordige 200.000 euro van de slachtoffers op de rekeningen van de geldezels terecht, waarna de bende het geld kon afhalen.

Het openbaar ministerie legde uit dat de beklaagden allemaal hun bankkaart en pincode ter beschikking hadden gesteld van de phishers. Meestal werd hen een fikse vergoeding beloofd. "Maar geen enkel redelijk mens geeft zijn bankkaart en pincode aan een wildvreemde zonder te weten dat het om een criminele constructie gaat", aldus procureur Manuel Manderick. Meerdere beklaagden probeerden zich nadien in te dekken door aangifte te doen van het verlies van hun bankkaart.

Voor achttien geldezels vorderde het parket een jaar gevangenisstraf met uitstel, met uitzondering van de eventuele voorhechtenis. Voor G. G., die niet aan zijn proefstuk toe was, werd bij verstek achttien maanden effectieve celstraf gevorderd. Twee beklaagden konden niet gelinkt worden aan concrete witwaspraktijken, waardoor ze enkel voor bendevorming acht maanden cel met uitstel riskeren.

De advocaat van M. G. pleitte dat zijn cliënt door financiële problemen op internet een manier zocht om snel geld te verdienen. De twintiger sprak daarom zowel in Brugge als in Antwerpen af met een Nederlander die zogezegd geld uit bitcoins wilde witwassen. De verdediging stelde een werkstraf voor.