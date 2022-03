Torhoutse sensibiliseringsactie: "Hou het veilig, volg de omleiding"

Omleidingsborden worden snel voorbijgereden of -gewandeld om dan vast te stellen dat je in een werfzone terechtkomt. Dat brengt de veiligheid op en rond de werf in het gevaar. Daarom lanceert Torhout nu een sensibiliseringsactie voor voetgangers en fietsers.

Grote kans op ongelukken

"Op elke werf gelden er heel wat veiligheidsvoorschriften. Die regels zijn nodig om de veiligheid van de werkmannen én van de voorbijgangers te garanderen", legt Hans Blomme, schepen van openbare werken, uit. "Een belangrijke regel is dat doorgaand verkeer en voorbijgangers de werf niet betreden."

En dat heeft meerdere redenen. "Op heel wat werfzones is de weg moeilijk rijdbaar. De kans op ongelukken als gevolg van een lekke band of valpartijen is dus groot. Bovendien breng je ook de werknemers ter plaatse in gevaar." (Lees verder onder de foto.)

Het stadsbestuur wil fietsers en voetgangers hier de komende maanden extra bewust voor maken. Daarvoor zetten ze nadardoeken in. De doeken zullen langs verschillende werven in de stad en op de digitale platformen opduiken.

Tot slot spreekt de stad ook de scholen aan, want leerlingen zijn blijkbaar een belangrijke doelgroep van de campagne.