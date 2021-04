Torhout zaait mee aan de grootse bloemenweide

Kwam je tijdens een fiets- of wandeltocht ook al één van de Torhoutse kleurrijke en bijenvriendelijke plekken tegen? Ook dit jaar zetten ze opnieuw in op de inzaai van verschillende bloemenweides.

De natuur komt steeds meer onder druk te staan, wat zorgt voor een achteruitgang aan biodiversiteit. Als lokaal bestuur wil Torhout volop inzetten op een groener Torhout. Op het grondgebied worden jaarlijks reeds een heel aantal vierkante meters bloemenmengsel ingezaaid. Denken we hierbij maar aan de bloemenweide in de Tarwestraat, het stukje bloemenweide aan het perron, de middenberm van de Sint-Rembertlaan, de boomspiegels in verschillende straten in Torhout Oost, de bloemenweide aan de Donaustraat en nog een heel aantal verloren hoekjes en kantjes.

Door deel te nemen aan de campagne waarbij zowel steden, gemeenten als burgers opgeroepen worden om mee te zaaien aan de grootste bloemenweide van de Benelux wensen ze daarom een signaal te geven naar de bevolking toe. Een bloemenweide is immers niet alleen mooi om naar te kijken, maar is nog eens goed op vlak van biodiversiteit ook.

Bestel je gratis bloemenzaad!

Ook burgers kunnen deelnemen aan de bloemenzaaiactie. Om burgers extra te motiveren om in te zetten op meer biodiversiteit delen we 100 zakjes eenjarig bloemenmengsel uit. De gratis zakjes bevatten een mengsel van zaden van eenjarige planten en leveren een kleurrijke bloemenweide op. Elk zakje bevat 10 gram, goed voor ongeveer 5 m² aan kleur.

Ben je geïnteresseerd? Vraag je gratis zakje bloemenzaad aan via www.torhout.be/aanvraag-bloemenzaad. De eerste 100 burgers ontvangen een zakje bloemenzaad via de post, eentje per adres.

Bijenvriendelijke stad

Wist je trouwens dat Torhout de afgelopen jaren bekroond werd met de maximumscore van drie bijtjes voor onze inspanningen om van Torhout een bijenvriendelijke stad te maken? Begin dit jaar hadden ze de uitdeelactie rond de bijenvriendelijke boom. Ook met deze actie trekken ze volop de kaart van bijenvriendelijke stad.

"Samen met de bijenwerkgroep willen we van onze stad een nog bijenvriendelijker plaats maken. Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig! Aarzel niet en vraag jouw gratis zakje bloemenmengsel aan. Zaai een plekje in jouw tuin in, zo verhoog je niet alleen de biodiversiteit in jouw tuin, maar tover je hem ook om in een paradijs voor bijen en vlinders. Ze zullen er jou dankbaar voor zijn! En jij? Jij kan met volle teugen genieten van al die bloemenpracht", vertelt Elsie Desmet, schepen van natuur en groen.