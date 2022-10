Torhout ontdekt 15de eeuwse componist Tourout, en wil hem eren als ambassadeur

Zijn meerstemmige muziek zit meesterlijk in elkaar zeggen musici, maar pas nu er in Tsjechië van hem werk op cd is verschenen, leren ze hem ook in zijn geboortestad kennen. Lieselotte Denolf, schepen van Cultuur: “Het is pas eind mei dat we van het bestaan van Johannes Tourout hoorden. We dachten: we gaan kijken wat we hiermee kunnen doen.”

In de indrukwekkende bibliotheek van het Strahovklooster in Praag ligt een uniek manuscript met werk van Tourout. Het Tsjechisch ensemble Cappella Mariana zette het nu op cd. (lees verder onder de foto)

En voor het eerst in meer dan 500 jaar zingen ze hier live de muziek van Tourout. Een delegatie uit Torhout is aanwezig. Kristof Audenaert, burgemeester: “Dat is muziek van bijna 600 jaar oud. Als dat tot leven komt, je kan er alleen maar trots om zijn, over hoe over hem gesproken wordt.”

"Die laten wij niet los"

Nu hij eindelijk wat uit de anonimiteit is, willen ze in Torhout hun bijzondere componist de gepaste eer brengen, in de muziekacademie en de hele regio. “Er zijn hier ook mensen van Brugge, van het MA-festival. Het is de bedoeling om met hen samen te kijken en af te spreken wat we samen kunnen doen. Ze hebben een festival in augustus. En verder horen we dat er ook nog heel wat onderzoek zal gebeuren naar Johannes Tourout. Een ambassadeur die die meer dan 500 jaar geleden de naam Tourout naar buiten bracht, en die opnieuw ambassadeur is geworden, die gaan we niet loslaten.”

Het Tsjechisch ensemble Cappella Mariana komt volgend jaar naar Brussel. Wie weet maken ze nog een ommetje langs het Torhout van Tourout.