Torhout krijgt heel wat centen om schoolomgevingen veiliger te maken

Torhout heeft het afgelopen jaar bijna 90.000 euro aan subsidies ontvangen van de Vlaamse Overheid om de schoolomgevingen verkeersveiliger te maken. Dat is na Roeselare het grootste bedrag in West-Vlaanderen.

In totaal werden 135 plaatsen in 18 gemeenten aangepakt, goed voor 650.000 euro. West-Vlaanderen is daarmee de best scorende provincie. Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid voor CD&V: "Met heel kleine maatregelen kan je al een wereld van verschil maken. Ik denk maar aan een fietsstraat creëren, een fietssuggestiestrook aanbrengen, een octopuspaal: die geeft weer: 'ik kom in een schoolomgeving, hier moet ik opletten'. Dat soort kleine dingen zorgt ervoor dat we fietsers en wandelaars kunnen overtuigen om veilig naar school te komen." (Lees verder onder de foto)

Aan de Oefenschool in Torhout zijn er gelukkig nog geen verkeersongevallen gebeurd. Toch is de rotonde in de Bruggestraat gevaarlijk. Sabine De Zutter, directeur Oefenschool Torhout: "

Het is eigenlijk een stuk gevaarlijk, omdat iedereen in de drukte en de hectiek van het verkeer niet altijd alles zo nauw neemt en niet altijd rekening houdt met. Dus wij weten dat fietsers kwetsbare weggebruikers zijn en daarom weten wij ook wel dat dit een gevaarlijk punt kan zijn.." Daarom is het zebrapad bijvoorbeeld opgeschoven. Zo kunnen kinderen iets verder van de rotonde veiliger oversteken.

Specifiek komen er in West-Vlaanderen verkeersveiligere schoolomgevingen in Ieper, Ichtegem, Kortrijk, Menen, Houthulst, Bredene, Koekelare, Ledegem, Zwevegem, Roeselare, Lendelede, Wingene, Harelbeke, Hooglede, Langemark-Poelkapelle, Wevelgem, Deerlijk en Torhout.

Schoolroutes

Naast schoolomgevingen worden in West-Vlaanderen ook bijna 50 routes van en naar school verkeersveiliger gemaakt. Dit in Ledegem, Avelgem, Koksijde, Wevelgem, Wingene, Torhout, Ieper, Izegem, Anzegem, Kortrijk, Kuurne, Deerlijk, Hooglede, Lendelede, Menen, Beernem, Diksmuide, Harelbeke en Ingelmunster.