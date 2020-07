Torhout koopt gebouwen van meubelfabriek Leda

Leda is van plan om te verhuizen naar het nieuwe industrieterrein langs de Roeselaarseweg. Voor de stad is dit een opportuniteit om het speelplein De Warande een nieuwe en veilige toegang te geven langs de Warandestraat. Want de huidige toegang laat op het vlak van de verkeersveiligheid te wensen over.

Masterplan

Eens de aankoop goedgekeurd wordt, zal een masterplan voor de site opgemaakt worden waarbij ook de buurt en de gebruikers betrokken worden. Naast de toegang zullen ook andere mogelijke functies en ontwikkelingen op de site bekeken worden. Over de aankoopprijs (660.000 euro) en de modaliteiten is er een overeenkomst met de eigenaar. In afwachting van de realisatie van een nieuw bedrijfsgebouw op het industrieterrein Ringaert blijft meubelbedrijf Leda in de Warandestraat actief. De verhuis is gepland voor het voorjaar van 2022.