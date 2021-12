In Torhout heeft de stad het grote leegstaande Financiëngebouw op de Burg aangekocht. Voor een prikje zo blijkt. Het pand stond te is koop voor 1,2 miljoen euro, Torhout zal met goed 700.000 euro bijna een half miljoen euro minder betalen.

Het Financiëngebouw staat al 5 jaar leeg maar kost de belastingbetaler - via de regie der gebouwen - een flinke duit aan huurgeld, en dat contract liep nog tot in 2025. Aan die geldverkwisting komt nu een eind, want de stad Torhout koopt het gebouw van de eigenaar, een Brusselse vastgoedvennootschap. Het gebouw zal op korte termijn tegen de vlakte gaan, en zal een toegang creëren tot de nieuwe groene parkzone van de tuin De Brouckère. Ook die grond kwam een tijd geleden in handen van de stad.