Torhout blijft hopen na winst tegen Wervik

In de derde amateurklasse heeft Torhout KM het degradatieduel met Wervik gewonnen met 2-1. Torhout schuift zo op in het klassement, maar staat net als Wervik nog steeds op een barrageplaats.

Voor Torhout begon de wedstrijd ideaal: Wervikspeler Kenny Vandamme devieerde een schot van Shema in eigen doel en bracht zo op 1-0.

Wervik onderging de partij. Torhout had de bal, maar kwam combinerend niet tot veel kansen.

Na de rust bracht de bezoekende trainer twee frisse spelers in, met de hoop het tij te keren. Ook bij Torhout kwam er met Vandenbogaerde een nieuwe man in het veld. Hij had een uitstekende kans op de 2-0, maar liet die onbenut.

Twintig minuten voor tijd kon Hollevoet dan toch de bevrijdende 2-0 scoren voor de thuisploeg. Tien minuten later maakte De Grijse de aansluitingstreffer, maar verder raakt Eendracht Wervik niet.

Torhout nadert nu op twee punten van Wervik, maar zal nog enkele zeges nodig hebben om helemaal uit de gevarenzone te komen.