Een tijdscapsule met twee waterdichte kokers ging zaterdag in Torhout de grond in. Het hoort bij de officiële inhuldiging van de vernieuwde stadskern en pas in 2073 zullen de toekomstige Torhoutenaren de boodschappen kunnen lezen.

Om het tijdsdocument later makkelijk terug te vinden, liggen de capsules twee meter diep begraven naast het portaal van de Sint-Pieterskerk. De laatste werken om Torhout op te frissen, vonden op die site plaats. Het duurde twee jaar om de binnenstad een nieuw uiterlijk te geven. De tijdscapsule moet de inwoners over vijftig jaar een idee geven van de actualiteit in 2023. Alle leerlingen van de vijf middelbare scholen in Torhout namen de inhoud van de kokers voor hun rekening.