Torenvalk krijgt nest op bedrijventerrein in Wingene

Sinds februari staat er een torenvalknestkast op het bedrijventerrein in Wingene. Met het broedseizoen voor de deur zorgde WVI, de West-Vlaamse Intercommunale dat de vogel in de gemeente terecht kan.

De torenvalk maakt niet zelf een nest, maar vestigt zich in oude nesten, gebouwen of nestkasten. In april begint het broedseizoen en in de natuur zijn er alsmaar minder broedplaatsen. "De nestkast werd geplaatst op 5 meter boven de grond in de groenzone van het bedrijventerrein", vertelt schepen van Milieu Brecht Warnez. "Er werd ook gelet op de afstand tot de bedrijven, zodat beide partijen ongestoord naast elkaar kunnen aanwezig zijn."

Intussen zijn de voorbereidingen om het regionaal bedrijventerrein Hille-Zuid uit te breiden volop aan de gang. "De toewijzing van de meeste percelen is intussen gebeurd en de eerste plannen beginnen vorm te krijgen", zegt burgemeester Lieven Huys. Bij de werken wordt er ook rekening gehouden met de omgeving. Tegen de zomer zal het bufferbekken bij het terrein normaal klaar zijn, wat voor groene ruimte moet zorgen en overstromingen dient tegen te gaan.