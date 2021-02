In Moorsele is iets na tweeën een torenkraan omvergevallen.

Niemand geraakte gewond, maar de knal was enorm. De kraan stond opgesteld op een nieuwbouwwerf in de wijk 't Vrije. Allicht was er een technisch probleem met tegengewichten of kabels. De schade valt al bij al mee en beperkt zich tot de werf zelf.