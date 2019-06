Torenhoge kansarmoede aan de kust

Kansarmoede doet zich meer voor in steden dan in kleinere gemeenten. In de provincie Antwerpen ligt de index met 18% het hoogst, in Vlaams-Brabant het laagst met 8,3%. De kansarmoede-index van onze provincie bedraagt 13,2%. Concreet is dit voor het derde jaar op rij (sinds 2015) een stijging. Nooit eerder lag de kansarmoede-index in West-Vlaanderen boven de 13%.

Torenhoge rode cijfers aan de kust

Helaas haast traditiegetrouw, piekt de kansarmoede-index in West-Vlaanderen vooral aan de kust. In Oostende groeit maar liefst 34 procent van de kinderen op in een situatie van kansarmoede. In Blankenberge geldt dit voor 32 procent van de kinderen. Na Oostende en Blankenberge ligt de kansarmoede het hoogst in Knokke-Heist, Nieuwpoort en De Panne.