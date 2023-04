Tore Tom Denys brengt vergeten werk van Adriaan Willaert weer tot leven met nieuwe plaat

De componist uit Rumbeke werd eind 1400 geboren. Zijn Johannespassie werd al 500 jaar niet meer opgevoerd. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vond Denys. Hij ontdekte dat stadsgenoot Willaert in Venetië een Johannespassie schreef en dat er nog een exemplaar in een bibliotheek in Bolgona lag. Denys moest de partituur noot voor noot vertalen zodat muzikanten ze konden lezen. Een monnikenwerk, maar het resultaat mag er zijn.

Tore Tom Denys: "Het mooie aan de passie is dat ze erg verstaanbaar is. Als je luistert, versta je de tekst heel goed. Je kan het passieverhaal met de kruisiging heel goed meevolgen. Daardoor hopen we met die muziek emoties los te wekken. Het is heel mooie muziek."

Denys wil het vergeten werk van zijn stadsgenoot Willaert onder de aandacht brengen. Volgens Denys is Willaert even goed als Bach of Beethoven, alleen veel minder bekend. De plaat is opgenomen in de refter in het STAM in Gent en zal ook permanent te horen zijn in het museum. Volgend jaar gaan Denys en zijn ensemble op tournee met de plaat.