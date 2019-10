Achille Margo (84) uit Lauwe heeft een cheque van 3000 euro overhandigd aan De Pelikaan in Menen, waar volwassenen met een mentale beperking verblijven.

Achille Margo is oud-werelduurrecordhouder op de piste bij de tachtigplussers. Met die stunt zamelde hij 3000 euro in voor het goede doel. En die som heeft Achille vandaag overhandigd aan De Pelikaan in Menen, waar volwassenen met een mentale beperking verblijven. Het centrum biedt dag- en woonondersteuning. Achille kiest voor de Pelikaan omdat de zoon van een goeie vriend er de nodige zorgen en ontspanning vindt.

