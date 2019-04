Topstukken van “Operatie Noordzee 1944-45” aangekomen

Het zijn authentieke stukken die ingezet werden bij de bevrijding van de Oostkust en de Schelderegio 75 jaar geleden. En dat is ook het WO II- verhaal van de tentoonstelling waar Seafront mee uitpakt.

Verhaal

Vier jaar lang lijkt West-Europa een onneembare Duitse vesting, tot in juni 1944 de geallieerden op D-Day het kanaal weten over te steken en de opmars naar Berlijn begint. Zo lijkt het alvast, want in oktober van datzelfde jaar loopt het offensief vast op Walcheren, het Zeeuwse eiland dat de bevoorrading van Antwerpen blokkeert. Op 1 november doen ze D-Day nog eens over met Canadese, Poolse, Britse, Franse, Noorse, Nederlandse én Belgische troepen. Operatie Noordzee vertelt het verhaal van die beslissende stap in de strijd tegen Hitler.

De tentoonstelling toont enkele grote topstukken, naast verhalen van gewone mensen die het meemaakten. “Operatie Noordzee 1944-45” loopt van 8 juni 2019 tot 3 januari 2021 in Hal 3 in Seafront.