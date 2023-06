Topstukken museum Eperon d'Or voortaan online in 3D te bekijken

Het musuem Eperon d'Or in Izegem gaat topstukken uit haar collectie scannen in 3D. "We zijn één van de eerste musea die deze techniek toepassen," zegt schepen van Erfgoed Kurt Himpe.

Het museum liet de keuze voor de in te scannen topstukken aan het publiek. Op enkele dagen tijd lieten 160 mensen hun mening horen. De meesten kozen voor eenschoen die in 1930 is gemaakt in de toenmalige schoenenfabriek Eperon d'Or. De schoen was een modelschoen voor de wereldtentoonstelling in Antwerpen en stond ook op het briefhoofd van de firma. De schoen is inderdaad een topstuk: hij bestaat uit 61 laagjes leer. Hij is nu als eerste ingescand. (lees verder onder de video)