Topsporters en coaches geven uitleg in Kortrijk Expo

Yves Lampaert, Koen Naert, Roberto Martinez en Nafi Thiam. Het zijn maar enkele namen uit de absolute top van de sportwereld die je dit weekend tegen het lijf kan lopen op Will Sports in Kortrijk Expo.

In totaal geven meer dan 70 topsporters en coaches er uitleg hoe je je eigen sportprestaties kan verbeteren.

De organisatie mikt dit weekend op zo’n 2.000 bezoekers. Het is de eerste keer dat ze dit sportfestival organiseren. Naast de vele grote namen die hier rondlopen kan je op de beurs zelf ook sporten. De beleving staat centraal. Will Sports loopt nog tot morgenavond in Kortrijk Expo. Bekijk het videoverslag hierboven.