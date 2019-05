Topscore voor Bourgeois in Europa, Brexit wordt stokpaardje

Wat met het cordon?

Ondertussen gaat de politiek in ons land verder. Vraag is hoe het verder moet met Vlaams Belang. Vooral in Vlaanderen is N-VA aan zet, Bart Dewever heeft al aangekondigd ook met Vlaams Belang te praten. Hij krijgt daarbij de steun van Bourgeois, de stichter van N-VA. "Goed dat Bart met hen gaat praten," zegt Bourgeois daarover. "Als ze aankondigen een nieuwe partij te zijn, moeten we zeker eens luisteren."