De bekende ontwerper van het modehuis Natan liep in april tegen de lamp op de A11 in Brugge. De politie kreeg zijn Range Rover in de gaten ter hoogte van het Boudewijnkanaal. Het voertuig reed duidelijk sneller dan de toegelaten 90 kilometer per uur. De agenten moesten zelfs niet minder dan 155 kilometer per uur rijden om de wagen in te halen. De favoriete couturier van koningin Mathilde gaf de snelheidsovertreding toe, maar kwam niet opdagen op zijn proces.