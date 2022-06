Topman van Bellewaerde Luc Florizoone overleden

De vorige eigenaar van Bellewaerde Park Luc Florizoone is op 7 juni overleden in het AZ Delta in Roeselare. Hij was 81.

Bellewaerde park opent de deuren in 1954. In 1967 overlijdt Albert Florizoone, stichter van Bellewaerde.

Het is zijn zoon Luc die een jaar later de fakkel overneemt. Hij is dan 27 jaar. "Ik ben begonnen met de safari zoals het toen bestond. Maar zag al snel dat we attracties nodig hadden. Meer bepaald een waterattractie", zei Luc in een reportage over 60 jaar Bellewaerde. Die attractie werd alom bekend als 'de boomstammetjes'.

Amerikaanse invloed

Al snel groeit Bellewaerde uit tot een groot familiepretpark. Ook de leeuw als mascotte is niet weg te denken uit de geschiedenis van het park.

Begin de jaren negentig fusioneerde Bellewaerde met Walibi om naar de beurs te kunnen stappen. Luc blijft nog aanwezig. Maar als de Amerikaanse invloed in 1997 te groot wordt, door de overname van de firma Six Flags, moeten Luc en zijn broer noodgedwongen opstappen.

Aan wat Florizoone is overleden, is niet duidelijk. Zijn afscheid vindt plaats in de Sint-Catharinakerk in Zillebeke op 16 juni om 10.30 uur.