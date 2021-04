Topman politiezone Midow verduistert 630 000 euro politiegeld

Begin dit jaar nam Guy S. verrassend ontslag bij de politiezone Midow (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke, Wielsbeke). Volgens Het Laatste Nieuws had een medewerkster van de financiële dienst verdachte transacties ontdekt met geld dat bestemd was voor de politiezone. Een maand later werd er klacht neergelegd bij de federale gerechtelijke politie, die startte toen een opsporingsonderzoek. Deze week werd er onderzoek gedaan naar de verdachte geldstromen, de resultaten zijn ondertussen overgemaakt aan de speurders.

De verdachte biechtte zijn fraude op aan zijn familie en aan de burgemeester van Ingelmunster Kurt Windels, die ook voorzitter is van het politiecollege. Volgens HLN zou de man maar liefst 630.000 euro gebruikt hebben voor privédoeleinden in de voorbije 10 jaar. Er wordt ook uitgezocht of er anderen op de hoogte waren van de fraude.

De man nam ook ontslag bij de brandweerzone Midwest, ook daar was hij financieel verantwoordelijke. De voorbije maanden was hij niet meer actief, officieel wegens ziekte. Het is niet duidelijk of er daar ook sprake is van gesjoemel. De Roeselarenaar was ook aan de slag als financieel directeur voor gemeente en OCMW voor de gemeente Wielsbeke. Ook daar zou hij al sinds half november met ziekteverlof zijn.