Tonnen zand voor kust van Knokke-Heist

In Knokke-Heist zijn aan het Albertstrand de zogenoemde vooroeversuppletiewerken gestart om onze kust verder te beschermen tegen zware stormvloeden. De werken van de Dienst Kust (MDK) passen in het masterplan kustveiligheid.

Alles samen wordt twee miljoen kubieke meter zand gestort.

Tegen eind dit jaar zal er al 160.000 kubieke meter zand op de vooroever van het Albertstrand gestort zijn.

Dat gebeurt vanuit het openklapbare ruim van het splijthopperschip Pagadder. De komende weken zullen de Pagadder en de Sloeber de werken uitvoeren.

Zand vanuit Terneuzen

Het gaat niet om opspuitingswerken met buizen op de stranden. De stortingen gebeuren namelijk op een honderdtal meter van de vloedlijn. (lees verder onder de foto)

Opvallend is dat het schip eerst het zand gaat ophalen in Terneuzen. Daar wordt het zand voor de vooroeversuppletie gewonnen aan de werken aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het gaat om een soort zand uit diepere, ongeroerde zandlagen. Het is op voorhand uitgebreid beproefd en voldoet aan alle kwaliteitscriteria om opnieuw te gebruiken.