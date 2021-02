Toneelgroep overleeft lockdown met theaterzoektocht

In Loppem lopen er opnames van “Donker als december”. Dit is een coronaveilige zoektocht gemaakt door het amateurtheatergezelschap, Het Zingend Vuurgeboomte. De zoektocht zal beschikbaar zijn vanaf het voorjaar 2021 en hoopt de beste speurder in elke bezoeker naar boven te brengen.

Voor “Donker als december” zet de toneelgroep een aantal korte videofragmenten online. Daarin wordt een heus moordonderzoek in beeld gezet met getuigen en verdachten. Een onderzoeksrechter en een politierechercheur leiden de dans. Het is aan de bezoeker om op zijn eigen tempo het verhaal te ontdekken. Dit gebeurt door naar de verschillende plaatsen te gaan of te fietsen en de verschillende karakters en pistes te ontdekken waar de actie plaats vindt.

Gratis beschikbaar

De tocht is in totaal ongeveer vijftien kilometer en zal vanaf mei gratis beschikbaar zijn. Inschrijven hoeft niet, maar zij die inschrijven krijgen als eerste alle info en zelfs extra tips in hun mailbox. “Door corona moesten we onze productie Lifeline stilleggen en ook de geplande herneming in november was niet realistisch”, zegt secretaris Ann Maertens. “Toen we begin oktober het voorjaar 2021 wilden plannen, schoten de coronacijfers weer de hoogte in. Een gewone toneelproductie met repetities en opvoeringen in de parochiezaal werd dus weer onmogelijk.”

Verbondenheid in tijden van corona

Het bestuur stak virtueel de koppen bij elkaar, ze wilden terug iets om handen hebben. Regisseur Johan van Iseghem werd enthousiast gemaakt om een sterk verhaal uit te werken. Gedurende zes weken repeteerden de verschillende duo’s online en ook de opnames verliepen volgens de coronamaatregelen. “Het is een totaal nieuw avontuur, maar biedt ons een unieke kans om de leden van de groep verbonden te houden in een periode waarin weinig kan. Ook de gemeente Zedelgem was onmiddellijk mee met ons project en steunde ons voluit.”, aldus Maertens.

Spannend voor acteurs

“Het boeiende aan dit concept, is dat er twee personages tegelijkertijd actief zijn en dat we ze op een veilige afstand van elkaar kunnen laten spelen. Trouwens, om het voor de spelers boeiend te houden, heeft elke acteur enkel maar die scène gekregen waarin hij of zij acteert”, zegt van Iseghem mysterieus. “Op die manier kan iedereen zélf mee zoeken naar de oplossing van een queeste waar ze zelf deel van uitmaken. Dit is ongezien en zorgt voor een extraatje. De slotscène ligt trouwens voorlopig nog steeds veilig opgeborgen…”

Inschrijven

De komende weken worden de laatste scènes opgenomen en wordt de montage afgewerkt. Alles wordt door vrijwilligers gerealiseerd inclusief de opnames en de montage. Tegen één mei moet de tocht klaar zijn en hij loopt minstens heel de zomer. Wil je niets missen van dit spannend avontuur? Inschrijven kan vanaf nu via de website, www.hetzingendvuurgeboomte.be. Je krijgt dan alles in je mailbox van zodra de speurtocht start.