Tommelein wil snelle prik voor strandredders

Hij stelde de vraag in de commissie toerisme van het Vlaams parlement. “Strandredders komen in contact met heel wat bezoekers. Ze moeten reddingsacties uitvoeren, het zou dus goed zijn dat deze groep voor de start van de zomer gevaccineerd is. Ik roep minister Beke dan ook op om hen prioritair te vaccineren,” aldus Bart Tommelein.

Jobstudenten

Veel redders werken als jobstudent en meestal niet veel ouder dan 24 jaar. Wat wil zeggen dat zij als laatste aan bod komen in de vaccinatiestrategie. De meeste zullen hun eerste vaccin pas begin juli krijgen, een tweede in augustus. Wat betekent dat ze niet optimaal beschermd zijn als ze hun opdracht vervullen. Bart Tommelein vroeg aan minister Zuhal Demir, bevoegd voor Toerisme, of de strandreddingsdiensten zullen kunnen rekenen op een vaccin voor de start van de zomer. Minister Demir ondersteunt de vraag maar kan deze beslissing niet nemen. Tommelein roept minister Beke op om hen prioritair te vaccineren. Dat kan eventueel met het vaccin van Johnson en Johnson waar maar één prik van nodig is,” aldus Bart Tommelein.