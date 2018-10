Tommelein tevreden dat Groen verder wil onderhandelen

Bart Tommelein (Open Vld) is tevreden dat Groen in Oostende de deur open zet om te onderhandelen over bestuurlijke samenwerking.

Wouter De Vriendt (Groen) kreeg woensdagavond van zijn leden een mandaat verder te blijven onderhandelen en, in een tweede fase, inhoudelijke gesprekken aan te knopen. "We gaan nu snel bilaterale gesprekken opstarten", aldus Tommelein.

Groen noemt de informatienota die Tommelein afgelopen weekend opstelde veelbelovend. "Maar Groen wil verduidelijking en garanties op enkele cruciale punten. Wouter De Vriendt zal daarom proberen om samen met Bart Tommelein tot een ambitieus project te komen, waar de andere coalitiepartners zich dan over kunnen buigen. Pas als zij instemmen, is er een basis voor gezamenlijke inhoudelijke onderhandelingen", aldus Groen. "Tegelijk behouden wij de openheid voor andere pistes en initiatieven. Tot op vandaag hebben deze geen meerderheid, maar wij staan open voor gesprekken. Het is evenwel uitgesloten dat Groen in coalities stapt zonder mathematisch nodig te zijn."

Dat laatste is niet onbelangrijk, want sp.a-voorzitter en Oostendenaar John Crombez had woensdag laten weten dat hij wel iets ziet in een coalitie van zijn eigen Stadslijst, Open Vld, CD&V en Groen, maar in die constellatie is Groen strikt genomen niet nodig. Dat geldt overigens ook voor CD&V als Groen in zo'n coalitie zou stappen.

Comfortzone verlaten

"Groen steekt nu zijn nek uit, verlaat de barricaden en wil de links-rechts-tegenstelling overstijgen om tot oplossingen te komen. Het is tijd om bruggen te bouwen en het inhoudelijk gesprek met de andere partijen aan te gaan. Dit is geen makkelijke beslissing, want paarsgroen had onze voorkeur. Maar in de politiek moet je verantwoordelijkheid nemen en je comfortzone durven verlaten", zegt Wouter De Vriendt.

Bart Tommelein is tevreden dat de onderhandelingen kunnen worden verdergezet. "Ik blijf er rotsvast van overtuigd dat de positieve krachten zich kunnen bundelen in deze vernieuwende coalitie", aldus Tommelein. "Bedoeling is nu om heel snel samen te zitten, bilateraal, om wat verduidelijking te geven over de punten waar Groen vragen bij heeft", aldus Tommelein. Groen heeft onder meer nog vragen bij de fiscale hervorming, een plasticvrij Oostende, het behoud van natuurgebieden en burgerinspraak. "Na het eerste bilaterale contact wil ik een methodiek uitwerken voor verdere onderhandelingen waar er met vier partijen samen kan gesproken worden over de inhoud", besluit Tommelein.