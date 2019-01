Tommelein overlegt met ferrylijnuitbater Ramsgate

Vanochtend heeft een Oostendse delegatie met burgemeester Bart Tommelein gesproken met het management van Seaborn Freight. Dat bedrijf zou de ferryverbinding organiseren. Maar in het Verenigd Koninkrijk is er veel twijfel of het plan van de nieuwe ferrymaatschappij realistisch is. Seaborn is al meer dan een jaar bezig met de voorbereiding van een nieuwe vrachtferryverbinding tussen Oostende en Ramsgate. De eerste deadline voor de opstart is al meer dan een jaar verstreken.

Tommelein op zijn hoede

Ook Tommeleins voorganger Johan Vande Lanotte heeft steeds gezegd dat de haven van Oostende klaar en voorbereid is, maar aan de Engelse kant verloopt het duidelijk moeilijker. Bij Seaborn Freight was de pers in elk geval niet welkom. Tommelein pleegde ook overleg met de regionale overheid en klonk achteraf erg op zijn hoede. Toch wil hij de ferryverbinding niet hypothekeren met kritiek. Hij wil zekerheid voor Oostende en de haven.