Tommelein beschuldigt Vande Lanotte van cliëntelisme

De ontmoetingscentra in de wijken worden volgens de liberaal vooral gebruikt voor mensen die dicht bij de partij van de burgemeester staan.

Oostende heeft in elk van de acht wijken een ontmoetingscentrum. Die willen mensen begeleiden "die na een arbeidsactief leven nog actief willen blijven, met extra aandacht voor de meer kwetsbaren".

"De mensen worden bang gemaakt dat wij de wijkontmoetingscentra zullen sluiten", zei Tommelein in een praatprogramma. "Ik zeg u heel duidelijk: wij zullen meer inzetten op wijkcentra en op de contacten van de bevolking. Ik heb de indruk dat de ontmoetingscentra de laatste jaren veel te veel gebruikt zijn in een vorm van een bepaald cliëntelisme." Tommelein heeft het gevoel dat de centra worden ingezet "voor mensen die heel dicht staan bij de partij van meneer Vande Lanotte". "Ik stel vast dat in die centra veel te weinig mensen van andere origine komen en dat u er niet in slaagt om hen te bereiken."

"Van de pot gerukt"

Vande Lanotte noemde de bewering "van de pot gerukt". "U bent er de laatste vier jaar niet meer geweest, u weet niet waarover u spreekt", beet hij Tommelein toe. "Vraag het aan de mensen: als er iets is in de wijken dat ze goed vinden, zijn het de ontmoetingscentra.".

De sp.a'er gaf wel toe dat de er meer inspanningen moeten worden gedaan om mensen van andere origine te bereiken. "Maar dit is typisch iets insinueren en niet zeggen wat het is. Er komt heel veel volk, er zijn talloze activiteiten."